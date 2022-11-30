МАГАТЕ посилить свою присутність на українських АЕС

МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України — агентство вважає, що це дозволить посилити захист енергетичної інфраструктури України.

Про це у Twitter написав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після зустрічі з міністром закордоннних справ України Дмитром Кулебою.

«З главою МЗС України Дмитром Кулебою продовжуємо спільну роботу над невідкладним створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури», — заявив Гроссі.

Кулеба також написав, що обговорив із главою МАГАТЕ ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС.

«Розпочав мій візит до Бухареста зустріччю із генеральним секретарем МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, включно з безпекою українського персоналу.

Я наголосив, що Росія має вивести свої сили із ЗАЕС задля відновлення ядерної безпеки», — написав міністр.