Дженнифер Лопес призналась, почему рассталась с Беном Аффлеком 18 лет назад

Дженнифер Лопес на днях анонсировала выход первого за девять лет альбома. Уже известно, что туда войдут новые песни о Бене Аффлеке, отношения с которым певица возобновила спустя почти 20 лет после расставания. В новом интервью для Apple Music 53-летняя Лопес вспомнила о тех своих переживаниях из-за разрыва с актером.

Дженнифер рассказала, что много лет назад она влюбилась в того, кто стал для нее «любовью всей жизни». «А теперь случилось что-то совершенно невероятное, потрясающее, и я хочу запечатлеть этот момент, потому что теперь это даже лучше, чем в первый раз», — сказала звезда о возобновлении романа с Аффлеком. Напомним, что знаменитости когда-то собирались пожениться, но разорвали помолвку в 2004-м. Спустя годы они снова начали встречаться и этим летом все-таки сыграли свадьбу.

Расставание с актером Лопес назвала очень болезненным. «Когда мы отменили свадьбу 20 лет назад, мое сердце было разбито как никогда в жизни. Честно говоря, мне казалось, что я просто умру», — вспоминает певица. Говоря о причинах разрыва, она упоминает «энергию извне», имея в виду излишнее внимание прессы, с которым она и Аффлек тогда столкнулись.

По признанию Лопес, все следующие 18 лет она пыталась наладить свою жизнь и не думала, что настолько счастливое продолжение возможно. «Это не просто хеппи-энд, это даже для голливудского кино было бы слишком нереально — ведь никто не поверил бы в такое», — размышляет Дженнифер.

Новый альбом под названием This Is Me… Now станет своего рода продолжением релиза 2002 года This Is Me… Then, который Джей Ло записывала в разгар романа с Беном. Певица рассказывает, что после расставания перестала исполнять посвященные Аффлеку песни, потому что это было слишком болезненно. «Главное послание нового альбома: настоящая любовь существует… Это особенно важно, если вы, как я порой, думаете, что потеряли надежду, почти сдались… Любовь существует, она может длиться вечно, и это правда», — говорит Лопес. По ее словам, песни получились слишком личными, что ее даже немного пугает. «Бена, наверное, тоже, он спросил: «О, ты действительно хочешь, чтобы все это слышали?» — рассказала звезда.

Выход нового альбома Лопес анонсировала на прошлой неделе: она удалила из инстаграма* все публикации и опубликовала видео, в котором ее фото с обложки This Is Me… Then трансформируется в Дженнифер образца 2022 года. Альбом выйдет в следующем году.