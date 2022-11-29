Віталий Рождаєв — український письменник

Рождаєв Віталій Володимирович — український письменник, журналіст та блогер. Автор дитячих та дорослих літературних творів.
Народився 25 серпня 1973 року, в місті Ірпені Київської області, УРСР.
За освітою ІТ-фахівець. Один з фундаторів та почесний голова Митецького Клубу ім.Лучано Краббо. (м.Ірпінь)
За його авторством видані книжки:
«Путешествие Оли туда и обратно. Часть первая» в.Кафедра 2017р.
«Чарівниця Тоня, кіт Мурчик та таємні пірати космосу». в.Кафедра. 2018р.
«Тримайся мого крила». в.Кафедра. 2022р.
Офіційна адреса на Facebook — https://www.facebook.com/vitaly.rojdaev
Адреса пошти — rojdaev () gmail.com
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