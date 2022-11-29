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Віталий Рождаєв — український письменник

Рождаєв Віталій Володимирович — український письменник, журналіст та блогер. Автор дитячих та дорослих літературних творів.

Народився 25 серпня 1973 року, в місті Ірпені Київської області, УРСР.

За освітою ІТ-фахівець. Один з фундаторів та почесний голова Митецького Клубу ім.Лучано Краббо. (м.Ірпінь)

За його авторством видані книжки:
«Путешествие Оли туда и обратно. Часть первая» в.Кафедра 2017р.

«Чарівниця Тоня, кіт Мурчик та таємні пірати космосу». в.Кафедра. 2018р.

«Тримайся мого крила». в.Кафедра. 2022р.

Офіційна адреса на Facebook — https://www.facebook.com/vitaly.rojdaev

Адреса пошти — rojdaev () gmail.com

29 ноября, 2022 | Tags: | Category: Кино, Новости, Украина

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