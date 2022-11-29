Укренерго про мету ракетних атак: Окупанти намагаються унеможливити постачання електроенергії з одних регіонів в інші Венгрия одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО » Віталий Рождаєв — український письменник Рождаєв Віталій Володимирович — український письменник, журналіст та блогер. Автор дитячих та дорослих літературних творів. Народився 25 серпня 1973 року, в місті Ірпені Київської області, УРСР. За освітою ІТ-фахівець. Один з фундаторів та почесний голова Митецького Клубу ім.Лучано Краббо. (м.Ірпінь) За його авторством видані книжки:

«Путешествие Оли туда и обратно. Часть первая» в.Кафедра 2017р. «Чарівниця Тоня, кіт Мурчик та таємні пірати космосу». в.Кафедра. 2018р. «Тримайся мого крила». в.Кафедра. 2022р. Офіційна адреса на Facebook — https://www.facebook.com/vitaly.rojdaev Адреса пошти — rojdaev () gmail.com