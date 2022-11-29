Венгрия одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в следующем году парламент страны одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Из всех членов альянса только Будапешт и Анкара еще не одобрили заявки двух скандинавских стран.

«Мы уже проинформировали Швецию и Финляндию, что Венгрия поддерживает их членство в НАТО. Этот вопрос будет в повестке первой сессии парламента [в следующем году]», – заявил Орбан журналистам.