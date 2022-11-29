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Венгрия одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Вопрос будет вынесен на рассмотрение парламента в следующем году, сообщил премьер Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в следующем году парламент страны одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Из всех членов альянса только Будапешт и Анкара еще не одобрили заявки двух скандинавских стран.

«Мы уже проинформировали Швецию и Финляндию, что Венгрия поддерживает их членство в НАТО. Этот вопрос будет в повестке первой сессии парламента [в следующем году]», – заявил Орбан журналистам.

29 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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