Укренерго про мету ракетних атак: Окупанти намагаються унеможливити постачання електроенергії з одних регіонів в інші

Про це він сказав в інтерв’ю НВ.

Кудрицький зазначив, що окупанти з 10 жовтня намагаються знищити українську енергосистему, а обстріл 23 листопада мав найбільші наслідки.

“У нас була системна аварія і аварійні вимкнення світла у всіх регіонах України. Спрацювала автоматика, були вимушено зупинені блоки атомних станцій, які зазвичай виробляють половину всієї електроенергії в країні. Через руйнування, завдані ракетним обстрілом, вони не були спроможні видавати електроенергію в мережу. Також було пошкоджено низку важливих теплоелектростанцій. Ми вдячні українській протиповітряній обороні, яка збила 51 ракету з 67 запущених”, – зауважив голова Укренерго.

Він нагадав, що росіяни пошкодили всі великі тепло- і гідроелектростанції в Україні.

“Я не можу вдаватися в деталі, щодо наслідків кожного конкретного удару. Але я хочу наголосити — суть обʼєднаної енергосистеми в тому, що споживач отримує електроенергію не лише від найближчої електростанції. Проблема, яку намагаються створити орки, — це зробити неможливою доставку електроенергії з одних регіонів в інші. І ми маємо бути готовими до нових їхніх спроб”, – наголосив Кудрицький.