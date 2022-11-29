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Україна в тестовому режимі імпортувала електроенергію з Румунії

Держтрейдер «Енергетична компанія України» у неділю, 27 листопада, здійснив тестовий імпорт електроенергії з Румунії.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Укрінформ.

«Державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ») 27 листопада 2022 року в тестовому режимі імпортував некомерційні обсяги електроенергії з Румунії потужністю 1 МВт протягом двох годин (о 9:00 та 14:00)», – повідомили в ЕКУ.

Як наголошують в ЕКУ, імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України.

Тестові поставки є необхідними для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності.

Нагадуємо:

Державний трейдер «Енергетична компанія України» здійснив перший в історії тестовий імпорт електроенергії з Європи, а саме зі Словаччини.

29 ноября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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