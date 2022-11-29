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Словаччина передала Україні 30 БМП-1 завдяки домовленості з Німеччиною

Україна отримала від Словаччини 30 бойових машин піхоти БМП-1.

Про це повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь, пише «Європейська правда«.

«Радий підтвердити, що 30 словацьких бойових машин піхоти БМП-1 передано Україні на підставі угоди про круговий обмін з Німеччиною», — написав Надь у своєму Twitter.

Він подякував міністру оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт за «чудову співпрацю».

За домовленістю з Берліном,  Словаччина отримає від Німеччини 15 бойових танків Leopard 2 A4, включаючи запчастини, боєприпаси, а також навчання для військових. Зокрема, в грудні до Словаччини з Німеччини прибуде перший танк Leopard 2 A4, а потім протягом 2023 року щомісяця країна буде отримувати одну-дві одиниці техніки.

29 ноября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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