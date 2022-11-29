Франція передала Україні далекобійну реактивну систему залпового вогню LRU Дефіцит в енергосистемі – 30%, застосовані відключення у всіх областях » Словаччина передала Україні 30 БМП-1 завдяки домовленості з Німеччиною Україна отримала від Словаччини 30 бойових машин піхоти БМП-1. Про це повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь, пише «Європейська правда«. «Радий підтвердити, що 30 словацьких бойових машин піхоти БМП-1 передано Україні на підставі угоди про круговий обмін з Німеччиною», — написав Надь у своєму Twitter. Він подякував міністру оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт за «чудову співпрацю». За домовленістю з Берліном, Словаччина отримає від Німеччини 15 бойових танків Leopard 2 A4, включаючи запчастини, боєприпаси, а також навчання для військових. Зокрема, в грудні до Словаччини з Німеччини прибуде перший танк Leopard 2 A4, а потім протягом 2023 року щомісяця країна буде отримувати одну-дві одиниці техніки.