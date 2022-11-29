Син Портнова виїхав з країни за підробленим листом

Про це повідомило антикорупційне видання «Наші гроші. Львів», передає «Еспресо.Захід«.

Як пише видання, у Львівську обласну військову адміністрацію подали лист від неіснуючої ГО «Народна самооборона» без жодних ідентифікуючих ознак цієї організації та підробленою печаткою, яка й попросила внести Ігоря Портнова у систему «Шлях».

«Наші гроші. Львів» надіслали запит в ЛОВА і отримали копію цього документа. Емблема на листі – копія логотипу ГО «Народна самооборона Львівщини», на якому затерли назву області. Також немає коду ЄДРПОУ ні на печатці, ні загалом у реквізитах організації. У підписі голови ГО не зазначено прізвища.

Фото: Наші гроші. Львів

Голова ГО «Народна самооборона Львівщини» Артем Хмиз підтвердив, що жодних листів для виїзду Портнова їхня організація не надсилала. Лист надіслали в ЛОВА на електронну пошту, але хто адресат – тепер теж важко встановити. Бо через велику кількість звернень листи на скриньці ЛОДА зберігаються нетривалий час. Однак чиновники Львівської адміністрації заперечили, що саме вони внесли Портнова в систему «Шлях».

«Станом на той період, коли було звернення, була така процедура, що ні ОВА, ні її працівники не були адміністраторами системи «Шлях» і, як наслідок, ми не мали жодних можливостей вносити відповідні дані в систему «Шлях», – пояснив «Нашим грошам» перший заступник голови ЛОВА Андрій Годик.

Він додав, що лише з травня адміністрація почала оформляти дозволи на перетин кордону наказами ЛОВА. За його словами, раніше рішення приймала Державна прикордонна служба. Від коментарів ДПСУ відмовилася через захист персональних даних.