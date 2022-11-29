Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України

Швеція надасть Україні найбільший в історії пакет військової і гуманітарної допомоги
Про це заявив глава МЗС Швеції Тобіаса Біллстрема під час брифінгу в Києві.
Допомога для України становитиме на 100 млн євро більше, ніж усі попередні рази.
«Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет допомоги: наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, різне зимове обладнання та уніформа, панцирники та 270 млн євро. Це — прорив, зовсім інший ступінь підтримки”, — зазначив він.
Він запевнив, що фінансова допомога дозволить Україні знайти більше потрібного на міжнародному ринку.
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