Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України

Про це заявив глава МЗС Швеції Тобіаса Біллстрема під час брифінгу в Києві.

Допомога для України становитиме на 100 млн євро більше, ніж усі попередні рази.

«Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет допомоги: наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, різне зимове обладнання та уніформа, панцирники та 270 млн євро. Це — прорив, зовсім інший ступінь підтримки”, — зазначив він.

Він запевнив, що фінансова допомога дозволить Україні знайти більше потрібного на міжнародному ринку.