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Окупанти пошкодили ракетним ударом насосну станцію, яка подає питну воду до Миколаєва

Російські загарбники пошкодили насосну станцію, яка подає питну воду до Миколаєва

Про це повідомив у Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Під час ракетного обстрілу російські терористи пошкодили насосну станцію МКП «Миколаївводоканал», що розташована в Херсонській області. Тому ще протягом невизначеного часу ми вимушені подавати в місто технічну воду з Бузького лиману», — написав він.

За його словами, росіяни, не маючи успіху на полі бою з ЗСУ, тероризують мирне населення.

«Продовжуємо ремонтувати мережі, які нищить солона вода. Як тільки дозволить безпекова ситуація, оперативно відновимо насосну станцію і повернемо Миколаєву питну воду», — пообіцяв він.

Як додала в ефірі Еспресо депутатка Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко, мова про одну з насосних станцій у Херсонській області.

«Наскільки ми розуміємо, це майже під Херсоном. На момент окупації Херсона вона не була пошкоджена. Люди вже чекали, що буде відновлений водогін у деокупованому селі Киселівка. Ми думали, що буде достатньо ремонту водогону. Його відремонтували. Подробиці, думаю, будуть за кілька днів. Люди кажуть, що терпітимуть, що буде тільки солона вода, але хотілося б мати прісну. Мешканці хочуть хоча б створити запаси в домівках, набрати в ємності, у ванни. Щоб мати її технічно поруч. Сьогодні навіть немає що готувати про запас. У деяких районах міста станом на зараз немає й технічної води», — сказала вона.

29 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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