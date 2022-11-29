Китай закрыл порты для судов с российской страховкой

Власти КНР не признают сертификаты страхования российских страховщиков c начала агрессии России против Украины, выданные судам под российским флагом, сообщил во вторник замминистра транспорта Юрий Пошивай в ходе IV российско-китайского энергетического бизнес-форума во вторник.

По его словам, политика китайских властей стала новым «вызовом» при осуществлении экспортных перевозок.

Российские грузоотправители и судовладельцы уже столкнулись с отказами в страховых услугах со стороны P& I клубов, рассказал Пошивай. Речь идет об объединениях страховщиков, которые страхуют и перестраховывают ответственность судоходных компаний и в сумме покрывают около 90% мирового тоннажа морских судов.

«Российским морским перевозчикам стали недоступны услуги по страхованию в Западной Германии. По сложившейся практике эти услуги предоставлялись европейскими и американскими компаниями», — посетовал Пошивай (цитаты по «Интерфаксу»).

Также был утрачен доступ к лондонскому рынку страхования: хотя напрямую российские страховщики и государственная перестраховочная компания не попали под санкции, синдикаты Lloyd’s объявили российские воды зоной военных действий, после чего российские сертификаты перестали признавать, а стоимость перевозок существенно выросла, сообщил замглавы Минтранса.

Договориться, по словам Пошивая, удалось с Турцией и Индией, тогда как с Китаем остаются проблемы, несмотря на то, что РНПК — это «дочка» Банка России, который гарантирует ее обязательства де-факто в неограниченном объеме.