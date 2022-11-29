Франція передала Україні далекобійну реактивну систему залпового вогню LRU

Франція передала Україні далекобійну реактивну систему залпового вогню LRU. Гармата вже прибула в Україну.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter

«В Україну прибув 4-й брат з родини «Довгої руки» – LRU з Франції! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби між президентами Володимиром Зеленським і Еммануелем Макроном. Дякую Себастьєну Лекорню (міністр збройних сил Франції – УП), уряду та народу Франції!»

LRU (Lance Roquette Unitaire) – це французька модернізація американської РСЗО M270. Також є німецький варіант MARS II (Mittleres Artillerieraketensystem) і італійський – MLRS-I (MLRS Improved).