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Дефіцит в енергосистемі – 30%, застосовані відключення у всіх областях

29 листопада, виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні, дефіцит потужностей становить 30% – електропостачання обмежуватимуть у всіх областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

Регулятор пояснює, що зростання дефіциту викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.

«Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни», – наголосили в Укренерго.

Враховуючи дефіцит компанія доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна.

Графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго, а обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.

29 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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