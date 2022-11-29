Через роботу пекарень на генераторах в Україні подорожчає хліб

Через тривалі відключення електрики на ринку уже є проблеми з борошном, а через роботу генераторів собівартість хліба зростає на 1-2 гривні на буханці

Про це у коментарі «Еспресо.Захід» розповів співвласник «Галицької здоби» та Мостиського хлібокомбінату Назар Палідович.

«Останні днів десять ми по 18-20 годин на добу працюємо на генераторах. Якщо так триватиме далі, то орієнтовано від гривні до двох у ціні одного буханці хліба треба буде додавати через використання генераторів, – каже Назар Палідович. – Собівартість зростає на всьому ланцюжку. Наприклад, млини, які працюють на генераторі, уже закладають це в ціну. Дріжджовий завод, який як стратегічний об’єкт планово не відключають, але і їм доводиться запускати генератор. Маргарин та інша сировина, яка потребує холодильного обладнання, також дорожчає, якщо працюють генератори. Відповідно, ця сировина дорожча приїжджає до нас, але ми також мусимо запускати генератори, аби випекти хліб. Поки що хлібопекарі тримають ціни, але довго так тривати не може».

За словами Назара Палідовича, через використання генераторів виробники стикаються і з технічними проблемами.

«Генератор не дає такої потужності, яка у нас заведена. Окрім того, генератор треба кожні десять годин зупиняти, аби його не загнати. Тож ми трохи підкоригували робочі зміни, робимо перерви для працівників тоді, коли зупиняємо генератор», – каже він.

Окрім того, пекарі кажуть про проблеми з борошном, оскільки частина млинів не мають генераторів, тож працюють лише тоді, коли є електроенергія.

«Не можу сказати про дефіцит, бо запаси борошна є, але уже починаються накладки», – каже Назар Палідович.