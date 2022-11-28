З лютого Росія завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів, із них 97% — по цивільних об’єктах

З початку повномастабного вторгнення у лютому 2022 року Росія завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів
Відповідну інфографіку опублікував у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.
«За останні дев’ять місяців Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей є цивільними», — написав він.
За його словами, окупанти понесуть відповідальність за свої дії.
«Ми воюємо проти терористичної держави. Україна переможе і притягне військових злочинців до відповідальності», — наголосив Резніков.
- 23 листопада Європарламент проголосував за визнання РФ державою-спонсором тероризму.
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