У Херсоні затримали трьох колаборантів, які запроторювали активістів у СІЗО Как оформляется срочный автовыкуп в Киеве » З лютого Росія завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів, із них 97% — по цивільних об’єктах З початку повномастабного вторгнення у лютому 2022 року Росія завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів Відповідну інфографіку опублікував у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков. «За останні дев’ять місяців Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей є цивільними», — написав він. За його словами, окупанти понесуть відповідальність за свої дії. «Ми воюємо проти терористичної держави. Україна переможе і притягне військових злочинців до відповідальності», — наголосив Резніков. 23 листопада Європарламент проголосував за визнання РФ державою-спонсором тероризму.