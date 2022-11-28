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У Херсоні затримали трьох колаборантів, які запроторювали активістів у СІЗО

Українські правоохоронці затримали в Херсоні трьох колаборантів росіян, які на догоду окупантам незаконно ув’язнювали у СІЗО проукраїнських патріотів —  Державне бюро розслідувань

Під час заходів у Херсоні працівники ДБР разом з СБУ затримали виконувача обов’язків керівника «Херсонського слідчого ізолятора», заступника начальника СІЗО з оперативної роботи та оперуповноважену по боротьбі з наркотиками.

Після російського вторгнення ці працівники СІЗО перейшли на бік ворога та отримали посади у незаконно створеному органі – «управление службы исполнения наказаний по Херсонской области», що надалі увійшов до «Федеральної служби виконання покарань».

Фігуранти виконували злочинні накази окупантів та утримували в слідчому ізоляторі незаконно ув’язнених рашистами херсонських активістів.

28 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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