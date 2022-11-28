Ракети дальністю 800 км дозволили би зекономити на генераторах, — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував «найбільш ефективне», на його думку, розв’язання енергетичної проблеми в Україні

Про це він написав у Twitter.

За його словами, Україна потребує далекобійного озброєння.

«Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах», — висловився Данілов.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав знеструмлення України через російські атаки жахливим початком зими.

В Укренерго повідомили, що Україна планує закуповувати електроенергію у Європи.