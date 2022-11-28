Провідні республіканці обіцяють не скорочувати допомогу Україні і домогтися поставки далекобійних ракет

Провідні конгресмени від Республіканської партії запевняють, що Україна може розраховувати на підтримку з боку обох американських партій, після того, як у січні Палата представників збереться новим складом, у якому республіканці вперше за 4 роки переважатимуть демократів за кількістю (222 проти 213 місць).

Запевнення пролунали на тлі побоювань, що новий склад Конгресу може знизити обсяги допомоги Києву. Водночас, провідні республіканці, запрошені в ефір телекомпанії ABC, підтримали заяву лідера своєї фракції Кевіна Маккарті про те, що дії адміністрації Джо Байдена в цьому напрямку вимагають більшої звітності.

«Ми не збираємося виписувати [Білому дому] карт-бланш», — сказав член Палати представників Майкл Маккол з комітету з міжнародних відносин. Маккол нагадав, що нещодавній пакет допомоги для України передали членам палати в день голосування, і депутати мали лише кілька годин, щоб його вивчити.

«Республіканці керуватимуть інакше. Тепер у нас є право голосу, і ми збираємося зробити так, щоб ця допомога була прозорою та підзвітною. Чи зменшить це наше бажання допомагати боротися українському народові? У жодному разі. Це лише здійснюватимуть більш відповідально», — наголосив Маккол.

Член спеціального комітету Палати представників з розвідки республіканець Майк Тернер повторив, що президент України Володимир Зеленський може й надалі покладатися на підтримку США, але вона стане більш структурованою.

«Зрозуміло, що нам більше не доведеться ухвалювати роздуті демократами до 40 млрд законопроєкти, які приймалися, щоб у результаті відправити Україні 8 млрд», — сказав він. Тернер мав на увазі прийнятий навесні цього року пакет допомоги на загальну суму 40 млрд доларів, лише невелика частина якого була призначена безпосередньо на військову підтримку України.

Обидва республіканці підтримали передачу Україні ракет більшої дальності, відправки яких уникає Білий дім, а Тернер також наголосив на важливості надання ЗСУ простих у використанні систем ППО.