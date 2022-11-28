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По всій Україні запровадили аварійні відключення електроенергії

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По всій території України 28 листопада застосовують аварійні відключення електроенергії внаслідок зростання дефіциту потужності

Про це передає «Укренерго«.

Станом на 10:00 28 листопада внаслідок зростання дефіциту потужності по всій Україні запроваджують аварійні відключення електроенергії. Зазначається, що причиною збільшення дефіциту стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях.

В Укренерго наголосили, що після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться у роботу, що знизить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів.

Також зростає споживання енергії через погіршення погодних умов. За даними Укренерго. наразі дефіцит потужності складає 27%.

  • Як зазначив 25 листопада голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, Україна планує закуповувати електроенергію у Європи, проте для цього потрібний спеціальний механізм, який наразі розроблюють.
28 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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