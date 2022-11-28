Лідер правлячої партії Німеччини закликав промисловість швидко виробляти більше зброї

Через брак обладнання для Бундесверу лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль закликав німецьку збройову промисловість швидко нарощувати виробничі потужності.

Про це пише видання Spiegel, повідомляє «Європейська правда».

Клінгбайль сказав, що потрібно позбутися хибного уявлення, мовляв, десь є великі запаси з особистим спорядженням для солдатів чи танків «Все це має бути зроблено», — сказав він у неділю ввечері у ефірі телеканалу ARD.

За його словами, якщо німецький ВПК, який останніми роками дедалі більше скорочує свої потужності, не впорається з цим завданням, то доведеться шукати озброєння за кордоном — у США чи в інших країнах НАТО.

«Зрозуміло, що нам потрібно швидко і добре оснастити Бундесвер, і ми повинні працювати над цим повним ходом», — сказав Клінгбайль.

Він зазначив, що після вторгнення Росії в Україну 24 лютого та урядової заяви канцлера Олафа Шольца 27 лютого, він очікував, що промисловість відновить ці потужності «з величезною швидкістю».

«Але чекати і казати, що давайте спочатку подивимося, що нам пропонує політика, це не та позиція, з якою ми зараз успішно скоротимо ці дефіцити», — зазначив політик.