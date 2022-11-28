ГУР: Інформація про новий наступ з Білорусі – фейк, щоб посіяти паніку

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов розповів, що інформація, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється, аби посіяти паніку — Юсов в ефірі Freedom

«Ми бачимо різні цілі, тобто з одного боку посіяти паніку серед населення, серед українців, в тому числі жителів прикордонних районів і областей. І дезорієнтувати українські сили оборони, розосередити сили, перекинути сили з інших напрямків.

Ну і також об’єктом і цілями цієї спеціальної психологічної операції інформаційної є сама Білорусь і білоруси, тобто нагнітання. Зробити так, щоб заіскрило, і все-таки втягнути саму Білорусь в повномасштабну війну, чого до цього моменту не було».

Деталі: Юсов тим часом наголошує, що не можна сказати про відсутність загрози від режиму Лукашенка – він допомагає Росії зброєю, технікою, повітряним простором.

Але, за даними ГУР, говорити, що в найближчому часі відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування Білорусі у війну, не можна.