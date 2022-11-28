В Европе количество украинских беженцев достигло более 4,75 млн человек Кличко: отключения электроэнергии в Киеве могут продолжаться до весны » До Києва прибули голови МЗС низки країн До Києва 28 листопада прибула найбільша делегація міністрів із початку повномасштабного вторгення РФ в Україну Про це у Twitter повідомив очільник МЗС Латвії Едгар Рінкевичс. Так, міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції одночасно прибули до Києва, щоб обговорити подальшу підтримку України. «Міністри закордонних справ країн Північної Балтії відвідують Київ і зустрічаються з високими посадовцями України, це найбільша група міністрів, які відвідали Україну з початку російської агресії. Головне питання — як далі підтримувати Україну», — написав Рінкевичс. 26 листопада до України прибув прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.