Що подивитись, або «Хорімія»

Добрий вечір.

Я тут захворів, та вирішив подзвонити старшій донечці в Польщу, де вона зара з, питанням «що подивитись, поки валяюсь з термометром».

— Тату, подивись «Хорімію». — одразу відповіла вона. — Я її дивилась два рази, дуже чудовий аніме-серіал про здорові стосунки.

Ну, моя доня перфекціонист, відмінниця, мовний поліглот та геній математики, а також малює — тут вибір зрозумілий.

Так що в нас сьогодні знову «катрусин кінозал», та щоб був час — короткі 30-хвилинні серії. Це є непоганий проміжок щось качнути та подивитись поки ходить «Свєта».

Колись давно 6-ту позицію серед манг займала популярна романтична історя про стосунки школярів, під назвою «Хорі-сан та Міямура-кун». Манга виходила кілька років, а в 2021 році вийшла її аніме-адаптація для телебачення від знаменитої студіі CloverWorks.

Це в минулому студія А-1, що є підрозділом Sony. Студія бомбезна та відома якісними екранізаціями. В мене два топчики на сьогодні саме в неї, це річ, над якою я думав два дні «From the new World» та знаменитий «Обіцянний Неверленд» (я собі навіть чашку зробив з зображенням Емми, та слоганом «I will never give up!»).

Хорімію я хотів вже передивитись давно, та відкладав, а тут доня попросила, ну як вже відкладати. І.., не жалкую.

Історія про двох старших школярів, які приховують від інших своє справжнє лице, які не такі, якими їх уявляють.

Та от вони відкриваються один одному і залишаючись для інших зовні такими, якими й були, починають сприймати себе поступово справжніми.

Це мі-мі-мі яка історія, але я гадаю дітям молодше 13 — 14 років не буде цікава. Також вона класс як зайде молодим сімейним парам.

В чому фішка серіалу? Гадаю в самій ідеї — щирий внутрішній світ героїв, який вони бажають відкривати тільки один одному. Але події поступово захоплюють в цей вир щирості та справжніх стосунків й їхніх друзів.

Ви закохувались в школі та інституті? Ну тоді це звісно для вас!

Серіал до сих пір в ТОП-50 в усіх рейтингах аніме за останні 10 років.

Гарного вечора! І да буде завжди над Україної світло!