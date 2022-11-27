Rolls-Royce откроет 30 малых модульных ядерных реакторов, которыми обеспечит 20% энергии Великобритании

Rolls-Royce планирует развернуть свой проект Малых модульных реакторов (ММР) с использованием ядерной энергетики к 2030 году — сообщает The Telegraph. Они смогут поставлять пятую часть всей электроэнергии в Британии, а в будущем попадут и на международный рынок.

Всего компания хочет построить около 30 ММР, суть которых заключается в использовании имеющихся ядерных технологий в меньших масштабах. Такие станции будут более стандартизированы, в отличие от крупномасштабных объектов, каждый из которых строится по своему собственному уникальному проекту.

Сообщается, что каждый ММР сможет генерировать около 470 Мегаватт электроэнергии в течение минимум 60 лет. Всего планируется обеспечить генерацию 15 Гигаватт электричества, что составляет около 20% от текущих 76,6 Гигаватт энергии, производимой в Соединённом Королевстве. В компании-производителе Rolls-Royce SMR заявляют, что до 90% всех элементов для возведения объектов будет производиться на заводах, что снизит конечную стоимость и повысит стабильность.

«Rolls-Royce SMR перейдет от принципов высокозатратной и рискованной комплексной строительной программы к предсказуемым производственным товарам. Примерно 90% производственных и сборочных работ выполняются в заводских условиях, что помогает поддерживать чрезвычайно высокое качество продукта, уменьшать сбои на месте и поддерживать международное развертывание», — говорится на сайте компании.

Фирма уже объявила о четырёх площадках, которые она хотела бы использовать для постройки своих ММР: две из них находятся в Уэльсе и ещё две — в Англии. Сейчас территории находятся в ведении Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов (Nuclear Decommissioning Authority, NDA), которое рассматривает заявки от нескольких потенциальных разработчиков ММР. Rolls-Royce будет необходимо получить одобрение NDA и британского правительства, а также Управления по ядерному регулированию и Агентства по охране окружающей среды и природных ресурсов Уэльса. На некоторых площадках планировалось построить другие объекты, но их возведение приостановили на неопределённый срок.

Исполнительный директор Rolls-Royce SMR Том Самсон заявил, что сроки завершения проекта напрямую зависят от сроков согласования площадок. Он подчеркнул, что проектированием и строительством элементов для ММР будут заниматься специалисты из Великобритании.

«Определение площадок, на которых могут размещаться наши ММР, является ключевым шагом к нашему эффективному развертыванию: чем раньше начнется работа на площадке, тем быстрее мы сможем обеспечить стабильные и безопасные поставки низкоуглеродной ядерной энергии от ММР, спроектированных и построенных в Великобритании», — сказал Самсон.

Позже компания планирует выходить и на международный рынок. В этом ей должны помочь зарубежные партнёры, среди которых — ФНБ Катара