Люксембург передав Україні партію безпілотників Люксембург поставив в Україну шість безпілотників Primoco One 150 чеського виробництва у рамках військової допомоги ЗСУ після вторгнення в країну російських військ Про це йдеться в заяві міністерства оборони Люксембурга. Зазначається, що країна передала Україні шість безпілотних літальних апаратів Primoco One 150. Їх було закуплено у рамках військової допомоги українським військовим після вторгнення РФ. Відомо, що Primoco One 150 — це БПЛА середнього розміру, розроблений і виготовлений чеською компанією Primoco UAV. Безпілотник призначений для виконання завдань спостереження та розвідки. У вересні 2020 року дрон успішно провів своє перше льотне випробування для військового застосування. Primoco One 150 має максимальну злітну масу 150 кг, а час польоту до 15 годин. Загальний діапазон безпілотника сягає до 2000 кілометрів. Також безпілотник може виконувати зліт і посадку в будь-який час доби, навіть за несприятливих погодних умов.