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ЗСУ завдали Росії втрат у районі Гуляйполя та неподалік Скадовська

У ніч з 25 на 26 листопада російська армія зазнала втрат у районі Гуляйполя та Скадовська

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Бавовнятко не відпочивало ввечері та потопталося у Гуляйполі батька Махна — нагадало вражинами про наше «Воля або смерть» і, що ми обираємо Волю. А на Скадовщині Херсонській теж розпихало «нєкрасівих» по пакетах», — іронічно пише Братчук.

  • За день, 25 листопада, українські захисники знищили 4 російські склади з боєкомплектами й 3 пункти базувань на окупованих територіях.
26 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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