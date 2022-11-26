Загарбники за добу випустили 11 ракет, влучання є у щонайменше п’яти населених пунктах Харківщині, Донеччині та Запорізької області Генератори та обігрівачі: Німеччина готує нову допомогу для України » ЗСУ завдали Росії втрат у районі Гуляйполя та неподалік Скадовська У ніч з 25 на 26 листопада російська армія зазнала втрат у районі Гуляйполя та Скадовська Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. «Бавовнятко не відпочивало ввечері та потопталося у Гуляйполі батька Махна — нагадало вражинами про наше «Воля або смерть» і, що ми обираємо Волю. А на Скадовщині Херсонській теж розпихало «нєкрасівих» по пакетах», — іронічно пише Братчук. За день, 25 листопада, українські захисники знищили 4 російські склади з боєкомплектами й 3 пункти базувань на окупованих територіях.