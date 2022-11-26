Загарбники за добу випустили 11 ракет, влучання є у щонайменше п’яти населених пунктах Харківщині, Донеччині та Запорізької області

Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області», — пише пресслужба.

За добу рашисти завдали 11 ракетних, 7 авіаударів та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема ракетних ударів зазнали Куп’янськ і Чугуїв Харківської області; Біленьке на Донеччині та Комишуваха і Кушугум Запорізької області.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без змін, ознак формування наступальних угруповань ЗСУ не виявили.

На Слобожанському напрямку російські окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Липці, Стариця, Огірцеве та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде активну оборону, обстріляв із танків та ствольної артилерії райони населених пунктів Куп’янськ, Берестове, Кислівка і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка і Площанка на Луганщині та Ямполівка і Торське Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу. Зафіксовані обстріли поблизу населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках армія РФ веде активні оборонні дії. Противник обстріляв з танків і всієї артилерії по районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне на Запоріжжі.

На Криворізькому та Херсонському напрямках окупант здійснює фортифікаційне облаштування позицій по береговій лінії та в глибині оборони, удосконалює логістичне забезпечення передових підрозділів. Не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Постраждали міста Очаків та Херсон.

Водночас авіація ЗСУ протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російської армії, а також 4 — по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Також бійці ракетних військ і артилерії 25 листопада уразили пункт управління, п’ять районів зосередження рашистів та російські ОВТ. Крім того, постраждали ще два інших важливих об’єкти противника.