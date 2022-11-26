 
«  
  »

З Херсона евакуюють пацієнтів лікарень через обстріли Росії

Пацієнтів лікарень Херсона евакуюють в інші міста України через систематичні російські обстріли.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Пряма мова: «Через постійні російські обстріли проводимо евакуацію пацієнтів лікарень з Херсона».

Деталі: За його словами, дітей, що проходили лікування у Херсонській обласній клінічній лікарні, перевезли до Миколаєва, де вони отримуватимуть всю необхідну медичну допомогу.

Пацієнти Херсонського обласного закладу з надання психіатричної допомоги також евакуйовані. Зокрема, 100 людей лікуватимуться в Одесі, допоки в Херсоні повторюватимуться ворожі удари.

26 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  