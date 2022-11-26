Вулицю в центрі Вінниці перейменували на честь Степани Бандери

Вінницька міська рада перейменувала вулицю Льва Толстого на Степана Бандери, а також змінила назви ще пів сотні вулицю — пресслужба Вінницької міської ради

«Серед останніх рішень: вулиця Льва Толстого відтепер носитиме ім’я провідника ОУН Степана Бандери, а безіменну вулицю, що тягнеться від Немирівського шосе до аеропорту «Вінниця», перейменовано на честь Івана Трейка, який був одним із 9 генералів УПА».

Ще 6 вулицям міської громади присвоєно імена місцевих жителів, які загинули в боях із російськими окупантами: Романа Балаби, Олексія Миргородського, Максима Шаповала, Олега Августюка, Вадима Галети, Климчуків.

Крім того, також з’явились назви, які засвідчують вдячність військовим-добровольцям та волонтерам.