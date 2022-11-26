Бельгія підписала декларацію про підтримку членства України в ЄС та НАТО Бельгія відправить Україні підводні дрони та мобільні лабораторії » У Дніпрі є приліт по житловому кварталу Ранком суботи, 26 листопада 2022 року, росіяни завдали обстрілу по місту Дніпро Про це о 12:01 заявив міський голова Борис Філатов. «За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП (трансформаторних підстанцій — ред.)», — зазначив мер Дніпра у телеграмі. «Аварійні служби вже усі виїхали на місце», — додав Філатов. Місцеві пабліки стверджують, що мають місце повторні вибухи й що від першого прильоту нібито постраждала приватна одноповерхова забудова. О 12:36 керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко навів уточнені дані щодо наслідки російського обстрілу: «На зараз відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні». Пізніше стало відомо вже про 6 постраждалих. Одна людина перебуває у важкому стані. Як видно на світлинах від Національної поліції України, вогонь росіянами вівся по житловому кварталу. На місці виникла пожежа. «Ворог поцілив в житлові будинки мирних жителів міста», — наголошують правоохоронці. Повітряна тривога тривала у Дніпрі з 11:39 до 12:45.