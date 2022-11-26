У Дніпрі є приліт по житловому кварталу

Ранком суботи, 26 листопада 2022 року, росіяни завдали обстрілу по місту Дніпро
Про це о 12:01 заявив міський голова Борис Філатов.
«За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП (трансформаторних підстанцій — ред.)», — зазначив мер Дніпра у телеграмі.
«Аварійні служби вже усі виїхали на місце», — додав Філатов.
Місцеві пабліки стверджують, що мають місце повторні вибухи й що від першого прильоту нібито постраждала приватна одноповерхова забудова.
О 12:36 керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко навів уточнені дані щодо наслідки російського обстрілу:
«На зараз відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу.
Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні».
Пізніше стало відомо вже про 6 постраждалих. Одна людина перебуває у важкому стані.
Як видно на світлинах від Національної поліції України, вогонь росіянами вівся по житловому кварталу. На місці виникла пожежа.
«Ворог поцілив в житлові будинки мирних жителів міста», — наголошують правоохоронці.
Повітряна тривога тривала у Дніпрі з 11:39 до 12:45.
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