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У Дніпрі є приліт по житловому кварталу

Ранком суботи, 26 листопада 2022 року, росіяни завдали обстрілу по місту Дніпро

Про це о 12:01 заявив міський голова Борис Філатов.

«За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП (трансформаторних підстанцій — ред.)», — зазначив мер Дніпра у телеграмі.

«Аварійні служби вже усі виїхали на місце», — додав Філатов.

Місцеві пабліки стверджують, що мають місце повторні вибухи й що від першого прильоту нібито постраждала приватна одноповерхова забудова.

О 12:36 керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко навів уточнені дані щодо наслідки російського обстрілу:

«На зараз відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу.

Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні».

Пізніше стало відомо вже про 6 постраждалих. Одна людина перебуває у важкому стані.

Як видно на світлинах від Національної поліції України, вогонь росіянами вівся по житловому кварталу. На місці виникла пожежа.

«Ворог поцілив в житлові будинки мирних жителів міста», — наголошують правоохоронці.

Повітряна тривога тривала у Дніпрі з 11:39 до 12:45.

26 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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