Що подивитись — «Палм Спрінгс», або «Катрусін кінозал»

Привіт всім!

Не дивлячись на загрозу блекауту, в нас сьогодні суббота, а значить традиційна рубрика «Катрусин кінозал».

Я особисто підібрав фільм максимум на 90 хвилин, щоб вписатись в проміжки, коли приходить «Свєта».



Задаймось питанням, чи можна зняти фантастичну романтичну комедію, яка буде на тему «День Сурка», але не гірше чим «День Сурка».

ТАК! Можна!

Мій мережевий знайомий, в минулому відомий в вузьких колах контрабанист, зробив мені , як кажуть пацики на нашому районі , «реальний підгон».

Практично непомітним фільм пройшов в нас, та в США він номінувався на «Золотий Глобус», як краща фантастична комедія.

Це «Палм Спрінгс» (2020р.)

Дотепний сценарій, чудовий монтаж, непоганий гумор для аудиторії від 25 (а може раніше?), а також чудова гра акторів.

Головну героїню грає мало відома в нас, але популярна в США театральна акторка Крістін Міліоті (Перша дружина «Волка в Уолл-стрітт»). В неї , мастрині мюзіклу та візуальної пластики чудово виходить вжитися в роль .

Її партнер — Енді Семберг дуже популярний мережевий комік в США. Він, в минулому зірка Youtube, теж відмінно справляється зі своєю роллю. До-речі, в нього чудова комедійна фільмографія.

Ну й сюжет: чувак потрапив в часову петлю, в яку помилково затягнув з собою двох випадкових людей — чоловіка старших років, невдоволеного життям, та дівчину, яка любить бухати та трахатись.

Ну зрозуміло, що в кінці нас чекає хеппі-енд, та всі герої корінним чином змінять своє ставлення до житя.

Так шо — хапайте кохану, запалюйте свічки, та вас чекає 90 хвилин несамовитих пригод, випакових незвичних «роялів в кущах», та найкращого осідчення в коханні, яке тільки можна вигадати.

Не кожен зголоситься підірвати себе разом з коханою людиною пластиковою вибухівкою невідомо заради чого.

Хоча відомо — щоб мати примарний шанс назавжди залишитись разом, в усіх вимірах та життях.

І пам’ятайте — бассейн вільний лише до 11-го!

Погнали!