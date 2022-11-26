Що подивитись — «Палм Спрінгс», або «Катрусін кінозал»

Привіт всім!
Не дивлячись на загрозу блекауту, в нас сьогодні суббота, а значить традиційна рубрика «Катрусин кінозал».
Я особисто підібрав фільм максимум на 90 хвилин, щоб вписатись в проміжки, коли приходить «Свєта».
Задаймось питанням, чи можна зняти фантастичну романтичну комедію, яка буде на тему «День Сурка», але не гірше чим «День Сурка».
ТАК! Можна!
Мій мережевий знайомий, в минулому відомий в вузьких колах контрабанист, зробив мені , як кажуть пацики на нашому районі , «реальний підгон».
Практично непомітним фільм пройшов в нас, та в США він номінувався на «Золотий Глобус», як краща фантастична комедія.
Це «Палм Спрінгс» (2020р.)
Дотепний сценарій, чудовий монтаж, непоганий гумор для аудиторії від 25 (а може раніше?), а також чудова гра акторів.
Головну героїню грає мало відома в нас, але популярна в США театральна акторка Крістін Міліоті (Перша дружина «Волка в Уолл-стрітт»). В неї , мастрині мюзіклу та візуальної пластики чудово виходить вжитися в роль .
Її партнер — Енді Семберг дуже популярний мережевий комік в США. Він, в минулому зірка Youtube, теж відмінно справляється зі своєю роллю. До-речі, в нього чудова комедійна фільмографія.
Ну й сюжет: чувак потрапив в часову петлю, в яку помилково затягнув з собою двох випадкових людей — чоловіка старших років, невдоволеного життям, та дівчину, яка любить бухати та трахатись.
Ну зрозуміло, що в кінці нас чекає хеппі-енд, та всі герої корінним чином змінять своє ставлення до житя.
Так шо — хапайте кохану, запалюйте свічки, та вас чекає 90 хвилин несамовитих пригод, випакових незвичних «роялів в кущах», та найкращого осідчення в коханні, яке тільки можна вигадати.
Не кожен зголоситься підірвати себе разом з коханою людиною пластиковою вибухівкою невідомо заради чого.
Хоча відомо — щоб мати примарний шанс назавжди залишитись разом, в усіх вимірах та життях.
І пам’ятайте — бассейн вільний лише до 11-го!
Погнали!
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