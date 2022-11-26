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Бельгія підписала декларацію про підтримку членства України в ЄС та НАТО

Україна та Бельгія підписали спільну декларацію про підтримку Брюсселем руху нашої країни до членства в Євросоюзі та НАТО

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

За словами Володимира Зеленського, декларацію було підписано за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо у Києві.

«Я дякую Бельгії й пану премʼєр-міністру за підписану сьогодні спільну декларацію. Цей документ засвідчує підтримку Бельгією нашого руху до повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО. Ми обов’язково здобудемо цей важливий для нас результат», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що поінформував бельгійського прем’єра про стан енергетичної системи України після російських ракетних ударів і потреби нашої держави в цій сфері.

«Бельгія готова надати необхідні електрогенератори та інше обладнання, яке зараз життєво необхідне для нашого суспільства, для України загалом», – розповів Зеленський.

Він також висловив подяку Бельгії за надану військову допомогу та звернувся з проханням про її розширення.

Александр Де Кроо подякував українцям від імені народу Бельгії за лідерство в дуже складні часи війни та пообіцяв подальшу допомогу. .

«Ви демонструєте всьому світові, за що варто битися – за демократію, за відкрите суспільство, де люди ставляться з повагою одне до одного, засуджують безглузде насилля. Ми постачаємо генератори, надаємо допомогу вашим школам, лікарням, і сподіваємося, що це додасть вам стійкості в ці складні часи», – сказав де Кроо.

26 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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