Зеленський закликав обмежити ціну на російську нафту на рівні 30 доларів за барель

Президент Володимир Зеленський вважає, що стеля цін на російську нафту, яка обговорюється ЄС та країнами G7, має бути запроваджена на рівні 30 доларів за барель.
Про це він заявив у своєму зверненні до учасників міжнародного симпозіуму «Європейська ідея».
«Цьогоріч Європа нарешті здійснює енергетичне роззброєння Росії. Залежність континенту від російських енергоресурсів почала зменшуватися. А має повністю зникнути. І один із ключових інструментів – це обмеження російських заробітків від експорту ресурсів», – сказав глава держави.
Він звернув увагу на те, що у світі та Європі вже почали говорити про примусове обмеження ціни російської нафти.
«І звучать слова про рівень нібито в 60 чи 70 доларів. Безперечно, такі слова – це піддавки. Більше схоже на намагання щось зобразити, а не щось зробити», – заявив Зеленський.
Він подякував Польщі та країнам Балтії та назвав їх пропозиції щодо прайскепу в 30 доларів слушними.
«Обмеження ціни на рівні до 30 доларів за барель видається більш слушною пропозицією, і я дякую, що така пропозиція пролунала й захищається.
Зараз час, щоб забезпечити й таке досягнення Європи.
І на основі цього та інших подібних досягнень жоден із потенційних ворогів Європи більше не зможе шантажувати наш континент енергетичною зброєю», – сказав президент.
Він додав, що після запровадження обмеження цін на російську нафту, енергетична безпека Європи, а отже, і цінова безпека тепер базуватиметься передусім на співпраці й солідарності між європейцями та на європейських енергетичних правилах.
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