Тепловентиляторы и вентиляторы для вашего дома Прогноз погоди на вихідні 26–27 листопада: прохолодно, хмарно, дощі » Захисники за добу знищили ще понад 4 сотні окупантів Фото з Facebook Генштабу ЗСУ Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 86 150 солдатів, 2 899 танків та 1 895 артилерійських систем. Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.11 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 86 150 (+430) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 899 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 844 (+5) од,

артилерійських систем – 1 895 (+6) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засобів ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 553 (+6) од,

крилатих ракет ‒ 531 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 404 (+4) од,

спеціальної техніки ‒ 163 (+2) од. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.