Захисники за добу знищили ще понад 4 сотні окупантів

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 86 150 солдатів, 2 899 танків та 1 895 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 86 150 (+430) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 899 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 844 (+5) од,
- артилерійських систем – 1 895 (+6) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 553 (+6) од,
- крилатих ракет ‒ 531 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 404 (+4) од,
- спеціальної техніки ‒ 163 (+2) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.
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