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У Києві запрацювали для містян понад 400 пунктів обігріву

Станом на 25 листопада у столиці запрацювали понад 400 пунктів обігріву для містян і гостей Києва

Про це інформує міський голова Віталій Кличко.

«Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву. Ці пункти працюватимуть щодня», — пише Клично.

Повідомляється, що більшість із цих точок облаштовані в школах та інших закладах соцсфери столиці.

«Якщо в вашому будинку немає електропостачання понад добу, ви зможете прийти в пункт обігріву, аби підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де поблизу знаходяться бювети, де відчинені магазини та аптеки», — роз’яснив мер.

Міська влада працює над тим, щоб у кожному пункті обігріву працював інтернет.

25 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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