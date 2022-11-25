ЗСУ знищили російські склади у Каховці, Новій Каховці і Горностаївці Європарламент: Режим Лукашенка разом із Росією має відповісти за воєнні злочини в Україні » У Києві діють екстрені відключення електроенергії Сьогодні, 25 листопада, у Києві застосовують аварійні відключення світла, опубліковані графіки поки що не діють Про це повідомляє енергетична компанія Yasno. «В Києві за вказівками НЕК «Укренерго» застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано», — йдеться у повідомленні. Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітує, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА «Ланцет».

24 листопада міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що після аварійного відключення трьох українських АЕС, їхню роботу в українській енергомережі мають відновити до кінця доби

Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про відновлення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури в усіх регіонах.

Проте гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що відновити електропостачання по всій країні вдасться не одразу, адже після обстрілів система не може вийти на базовий рівень споживання та генерації в один момент.