США заборонили передачу Україні МіГ-29 в обмін на обіцянку Китаю втримати Путіна від «ядерки», — ЗМІ

Про це видання The Spectator із посиланням на власні джерела.

Видання підкреслило, що спочатку США позитивно відреагували на ідею Польщі передати українській армії свої радянські винищувачі МіГ-29. Але вже наступного дня, 8 березня, американці виступили проти такої передачі.

Причиною цього стали контакти з генералами китайської армії. Вони вважали, що це призведе до ескалації конфлікту.

«А проте, надання Києву винищувачів будь-якого типу країною НАТО стало важливим символічним, якщо не обов’язково значущим з оперативної точки зору, кроком до прямої участі НАТО в конфлікті», — підкреслили у виданні.

Тому Китай закликав США запобігти передаванню винищувачів. Натомість китайські генерали, які мали хороші приватні контакти з російськими генералами, пообіцяли зробити все можливе, щоб «оперативно знешкодити ядерну загрозу Путіна». Це означає, що вони мали переконати російських генералів у разі отримання наказу застосувати ядерну зброю або переконувати політичне керівництво не робити цього, відповідно до ядерної доктрини Росії, або саботувати виконання цього наказу на своєму рівні.

Китай продовжує непублічні контакти із Заходом, особливо зі США та НАТО, з приводу війни в Україні. Наразі між ними існує взаємна домовленість не загострювати конфлікт: Захід не дає Україні стратегічної зброї, а Китай застосовує всі важелі впливу на Росію, щоб запобігти використанню ядерної зброї.