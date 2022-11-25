россию исключили из Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

россию исключили из состава Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«россия больше не председательствует в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО. Террористам не место в международных организациях, которые созданы, чтобы сохранять мир. Так же выгоним террористов с нашей земли. Спасибо МИД и МКИП за кропотливую работу», — написал Ткаченко.

Напомним, 23 ноября Европейский парламент во время голосования поддержал резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма. Резолюцию поддержали 575 европарламентариев, 8 были против, 24 воздержались.