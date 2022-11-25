Прогноз погоди на вихідні 26–27 листопада: прохолодно, хмарно, дощі

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних у більшості областей України буде типовою листопадовою — похмурою та дощовою. У таку погоду не погуляєш, зате можна довше поспати і знайти купу захопливих та корисних занять удома.

Погода в суботу 26 листопада

У суботу найвищу температуру покажуть термометри на Донеччині — +6…+8 °С. У південних регіонах, Запорізькій, Полтавській, Дніпропетровській, Луганській та Закарпатській областях повітря прогріється до +4…+6°С, у Харківській, Сумській та Черкаській — до +3°С. На решті території країни очікується близько 0 °С.

Сонце в суботу може визирнути лише на Волині та Закарпатті, у Харківській та Донецькій областях. В інших регіонах небо буде затягнуте хмарами. Жителям Київської, Чернігівської, Львівської, Тернопільської та Черкаської областей, особливо автомобілістам, варто бути готовими до дощу з мокрим снігом. Також невеликий дощ, найімовірніше, пройде у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Погода в неділю 27 листопада

У неділю в Криму, південних та східних областях, на Закарпатті та Полтавщині термометри покажуть +3…+5 °С. На решті території України синоптики прогнозують близько 0 °С, проте через високу вологість здаватиметься холодніше. На заході, а також у Харківській, Донецькій та Луганській областях опадів не очікується. В інших регіонах можливі дощі.

Погода у понеділок 28 листопада

На початку нового тижня трохи потеплішає. На півдні та південному сході країни термометри покажуть +8…+10 °С, у Криму, на Полтавщині, Кіровоградщині, Черкащині, Харківщині та Луганщині — +5…+7 °С. У центральних регіонах та на Закарпатті повітря прогріється до +3…+5 °С, а на решті території країни очікується близько 0 °С. На початку тижня погода у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях, а також у Криму буде дощовою.

Народні прикмети та вірування

26 листопада з нетерпінням чекали на будь-які опади — дощ і сніг цього дня обіцяли багатий урожай наступного року. Якщо ворони голосно кричали на деревах, а вітер був слабкий, незабаром чекали на потепління. А якщо вночі в небі яскраво світили зорі, готувалися до морозів.

У Пилипів день, 27 листопада, дощ також був хорошим знаком — вважалося, що зима тоді буде теплою. А ось ясна погода цього дня віщувала поганий урожай.