Польща, після дозволу НАТО, повторно просить Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні

Німеччина після прохання Польщі та дозволу НАТО сама повинна вирішити, де розміщувати свої зенітно-ракетні комплекси Patriot

Про це у п’ятницю заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Reuters.

«З військової точки зору було б найкраще, якби вони були розташовані в Україні, щоб також захищати польську територію, тоді вони найбільш ефективно захищали б і Україну, і Польщу. Але рішення залишається за німецькою стороною», — сказав Дуда на пресконференції у Каунасі.

Нагадаємо, 21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив 23 листопада, що він попросив Німеччину натомість направити Patriot в Україну.

У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.