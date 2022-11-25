Польща, після дозволу НАТО, повторно просить Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні

Німеччина після прохання Польщі та дозволу НАТО сама повинна вирішити, де розміщувати свої зенітно-ракетні комплекси Patriot
Про це у п’ятницю заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Reuters.
«З військової точки зору було б найкраще, якби вони були розташовані в Україні, щоб також захищати польську територію, тоді вони найбільш ефективно захищали б і Україну, і Польщу. Але рішення залишається за німецькою стороною», — сказав Дуда на пресконференції у Каунасі.
Нагадаємо, 21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив 23 листопада, що він попросив Німеччину натомість направити Patriot в Україну.
У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.
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