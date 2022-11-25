На деокупованих Миколаївщині та Херсонщині у місцях поховань ідентифікували 200 тіл

Наразі на деокупованих Миколаївщині та Херсонщині відпрацьовано 50 місць поховань, було ідентифіковано близько 200 тіл загиблих

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в телеграмі.

Повідомляється, що групи Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти наразі вже відпрацювали 50 локацій ймовірних поховань, пошукові роботи тривають. Зазначається, що роботи розпочалися вже в перший день деокупації, умови складні, оскільки безпекова ситуація досі нестабільна. В роботі пошуковцям допомагають місцеві.

«Наші пошуковці працюють, ризикуючи власним життям. Весь процес дуже довгий і складний, він може затягнутися на місяці. Командам допомагають місцеві жителі, які вказують на досі невідомі нам масові місця поховань. Поки наймасовіше виявлено в Ізюмі, втім і на інших локаціях трапляються не менш масштабні за чисельністю загиблих могили», – розповів Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Також повідомляється, що пошукові роботи, ексгумація й ідентифікація тіл у Донецькій і Харківській областях досі тривають.