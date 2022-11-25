Литва внесе співачку Світлану Лободу до списку небажаних осіб

Українську співачку Світлану Лободу буде додано до списку небажаних осіб у Литві.

Про це заявила представниця міністра закордонних справ Пауліна Левіцкіте, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Delfi.

«Після консультацій з українськими партнерами ми вносимо виконавицю до списку персон нон грата», — повідомила прессекретарка глави МЗС Габріелюса Ландсберґіса.

Міністр культури Симонас Кайріс повідомив, що ця виконавиця є громадянкою України і наразі проживає в Латвії, тому, на відміну від виконавців із Росії, їй не заборонено в’їзд до країни автоматично.

«Оскільки йдеться про організатора приватних заходів, приватних просторів, єдиний вихід — розглянути, чи не додати таку людину до списку небажаних осіб у Литві», — сказав міністр.

Лобода одна з найпопулярніших співачок у Росії останніх років. Вона запланувала в Литві чотири концерти на кінець листопада і початок грудня.

Співачка вела активну концертну діяльність у Росії після окупації Росією Криму, а 2015 року також співала на концерті 9 травня.

Кайріс сказав, що ця виконавиця викликає ризик з урахуванням її колишньої позиції щодо Росії.

«Тому що, якщо мати на увазі роль Литви в плані війни, розуміти значну частину українців, суспільство, природно, що це питання не може пройти якось тихо», — сказав він, додавши, що рішення має бути прийнято ще до концертів Лободи в Литві.

Водночас він наголосив, що виступи Лободи в Латвії скасували самі організатори деяких заходів, і закликав представників цього бізнесу в Литві взяти приклад з колег, якщо виникають сумніви щодо ставлення виконавців до російської агресії.