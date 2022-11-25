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Израильская компания создала набор для тестирования на беременность на основе анализа слюны

Израильская компания создала набор для тестирования на беременность на основе анализа слюны

Израильский медицинский стартап Salignostics объявил о скором начале продаж первого и единственного в мире набора для экспресс-теста на беременность на основе слюны.

Набор представляет собой высокоточный инструмент, в котором используется технология определения гормонов на основе слюны. По заявлениям разработчиков, тест обеспечивает получение точных результатов на ранних сроках беременности, без необходимости сдачи дополнительных анализов.

«Слюна — ключ к быстрой диагностике по разным медицинским показаниям. По сути, это единственный неинвазивный, простой и гигиеничный способ обнаружения гормонов, вирусов и даже болезней», — заявляют в компании.

Salignostics уже успешно завершила клинические испытания продукта в Израиле, ожидает выдачу европейского сертификата соответствия и проходит соответствующие испытания для его регистрации в США.

Предыдущий продукт компании — SaliCov, набор для тестирования слюны на простой антиген COVID-19, уже доказал свою высокую эффективность. К слову, это единственный экспресс-тест на антиген COVID на основе слюны, который участвуют в исследованиях Национального института здравоохранения США (NIH).

25 ноября, 2022 | Category: Израиль, Новости

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