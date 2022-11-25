Израильская компания создала набор для тестирования на беременность на основе анализа слюны

«Слюна — ключ к быстрой диагностике по разным медицинским показаниям. По сути, это единственный неинвазивный, простой и гигиеничный способ обнаружения гормонов, вирусов и даже болезней», — заявляют в компании.

Salignostics уже успешно завершила клинические испытания продукта в Израиле, ожидает выдачу европейского сертификата соответствия и проходит соответствующие испытания для его регистрации в США.

Предыдущий продукт компании — SaliCov, набор для тестирования слюны на простой антиген COVID-19, уже доказал свою высокую эффективность. К слову, это единственный экспресс-тест на антиген COVID на основе слюны, который участвуют в исследованиях Национального института здравоохранения США (NIH).