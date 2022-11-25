Глава МЗС Британії вперше прибув до Києва

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі відправився до Києва у четвер, щоб зустрітися з українським керівництвом і пообіцяв підтримку стільки, скільки буде потрібно для перемоги над Росією.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє BBC.

Клеверлі заявив, що Велика Британія стоїть «пліч-о-пліч з Україною» і що війна Росії «зазнає невдачі».

Він анонсував додатковий пакет допомоги Україні. Окрім 24 карет швидкої допомоги, у нього увійдуть ще 11 машин екстреної допомоги, у тому числі шість броньованих автомобілів.

Пакет включатиме 3 млн фунтів стерлінгів на допомогу у відновленні інфраструктури, зокрема шкіл та притулків, які були зруйновані з початку війни.

Кошти також будуть спрямовані на підтримку жертв сексуального насильства під час агресії РФ.

Клеверлі зазначив, що з настанням зими Росія прагне «зламати рішучість України своїми жорстокими нападами на цивільне населення, лікарні та енергетичну інфраструктуру».

В умовах регулярних бомбардувань Києва, візит глави МЗС, який відбувся після візиту до української столиці прем’єра Ріші Сунака в суботу, проводиться з високим рівнем безпеки.

«Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно цій чудовій країні для відновлення» – наголосив Клеверлі.

Окрім зустрічей з більшістю українського політичного керівництва, Клеверлі також відвідає центр для біженців та школу, яка має відкритися незабаром після відновлення за підтримки Великої Британії. Він також зустрінеться зі співробітниками посольства Великої Британії та людьми, які працюють над захистом прав людини в Україні.