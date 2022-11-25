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Европарламент призывает конфисковать активы Лукашенко

Парламент Европейского Союза в четверг, 24 ноября, в Страсбурге принял резолюцию о правовой ситуации в Беларуси. В ней евродепутаты призвали Еврокомиссию и входящие в ЕС страны доработать правовой механизм, который позволит конфисковывать замороженные ЕС активы, в том числе активы правителя Беларуси Александра Лукашенко, его семьи и ближайшего окружения. Предлагается направить эти средства жертвам режима Лукашенко и представителям белорусской демократической оппозиции.

Законодательный орган Евросоюза призывает продолжать дипломатическую изоляцию Беларуси, в том числе в международных организациях, а также сокращать дипломатическое присутствие ЕС и его стран на ее территории.

Лукашенко и связанные с ним лица несут ответственность за военные преступления в Украине и должны предстать перед международным трибуналом и Международным уголовным судом, заявил Европарламент. Его депутаты решительно осудили участие Беларуси в войне России против Украины и новое развертывание российских войск на белорусской территории.

25 ноября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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