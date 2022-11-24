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ЗСУ за добу вбили ще 310 окупантів

За минулу добу Збройні сили знищили 310 загарбників, 10 БПЛА та 51 крилату ракету, загальні втрати у живій силі окупантів сягнули 85 720 військових —  Генштаб ЗСУ у Facebook

«Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках».

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 85720 (+310) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2898 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5837 (+7) од,

артилерійських систем – 1889 (+2) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засобів ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10),

крилатих ракет ‒ 531 (+51),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од,

спеціальної техніки ‒ 161 (+0).

24 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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