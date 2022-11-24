В Китае зафиксирован рекорд по числу заражений COVID-19 за сутки » ЗСУ за добу вбили ще 310 окупантів За минулу добу Збройні сили знищили 310 загарбників, 10 БПЛА та 51 крилату ракету, загальні втрати у живій силі окупантів сягнули 85 720 військових — Генштаб ЗСУ у Facebook «Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках». Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.11 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 85720 (+310) осіб ліквідовано, танків ‒ 2898 (+1) од, бойових броньованих машин ‒ 5837 (+7) од, артилерійських систем – 1889 (+2) од, РСЗВ – 395 (+0) од, засобів ППО ‒ 209 (+0) од, літаків – 278 (+0) од, гелікоптерів – 261 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10), крилатих ракет ‒ 531 (+51), кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од, спеціальної техніки ‒ 161 (+0).