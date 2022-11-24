У Польщі на місці падіння ракети завершили збір доказів

Про це повідомила Національна прокуратура Польщі, передає Укрінформ.

«Зібрано речові докази, зараз їх досліджуватимуть експерти. Окрім проведення експертиз, слідчі дії зосереджуватимуться, зокрема, на отриманні інформації в рамках міжнародної правової допомоги. Також тривають узгодження між польською та українською сторонами щодо взаємної співпраці у цьому провадженні», — йдеться у повідомленні.

Речник польської прокуратури Лукаш Лапчинський зазначив, що на поточному етапі слідства складно сказати, чи стануть його результати відомими до кінця 2022 року.

Провадження розслідують щодо ненавмисного спричинення надзвичайної ситуації значних масштабів, що загрожує життю та здоров’ю багатьох людей або майну, яка трапилася через детонацію вибухових матеріалів, внаслідок чого загинуло двоє людей.