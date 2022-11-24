США та Європа допоможуть відновити енергетичну систему Україні

Про це інформує міністр енергетики України Герман Галущенко.

Галущенко провів екстрені телефонні розмови з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон і керівництвом міністерства енергетики США про наслідки ракетних обстрілів для української енергосистеми, внаслідок яких було знеструмлено більшість споживачів.

Міністр акцентував на потребі у підтримці міжнародних партнерів.

«Ми вдячні за вже поставлене в Україну обладнання і матеріали. Водночас сьогодні ми маємо нагальну потребу у високовольтному обладнанні для відновлення та стабілізації роботи енергосистеми», — наголосив Галущенко.

Партнери запевнили у «цілковитій підтримці та готовності здійснити відповідні заходи для допомоги енергетичному сектору України».

Також сторони домовились про подальшу комунікацію для координування наступних кроків щодо підтримки України.