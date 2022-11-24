Росіяни вже розуміють, що з Півдня їм доведеться відступати, — Гуменюк

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що на південному плацдармі ЗСУ продовжують встановлювати вогневий контроль над транспортними артеріями противника

Про це вона сказала в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Росіяни вже розуміють провал своєї військової стратегії. Деокупація правобережжя України на південному напрямку повертає ворога до розуміння, що ЗСУ продовжують встановлювати вогневий контроль над транспортними артеріями противника. Українська артилерія вже може досягати тих рубежів, які вони будують на лівому березі Дніпра, у районі Армянська», — пояснила Гуменюк.

За словами керівниці пресцентру сил охорони та оборони ОК «Південь», росіяни вже усвідомлюють, що їм доведеться поступатися окупованими територіями.

«На правому березі Дніпра вони будували багатошарову оборону, по якій й відступали. Так само, зараз ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра. Противник замінував берегову лінію та облаштовує вогневі позиції вглиб на 15-20 км. Тому, що розуміє, що доведеться відступати», — підкреслила Гуменюк.