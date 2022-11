Парламент Румунії визнав Голодомор злочином проти людства і українського народу The U.S. dollar fell across the board on Wednesday » Прем’єр Польщі підтримав пропозицію надати ракети Patriot Українї Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав гарною ідеєю перемістити батареї Patriot до України для захисту польсько-українського прикордоння. Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє агентство PAP. Під час пресконференції Моравецького запитали, чи консультувався з ним міністр оборони Маріуш Блащак, який заявив, що попросив Німеччину передати Patriot в Україну. Глава уряду відповів, що були розмови про те, як найкраще використати пропозицію Німеччини, щоб «захистити якнайбільшу частину того простору, який перебуває під загрозою». «Звісно, я вважаю, що пропозиція, яку ми зробили, буде доброю пропозицією, яка захистить цю смугу землі, цей кордон, це західне українсько-польське прикордоння і це східне польсько-українське прикордоння. Ми робимо все, аби запевнити найвищу безпеку, максимум безпеки в цій частині Польщі», — заявив Моравецький. Він наголосив, що західний кордон України і східний кордон Польщі є «тим самим простором». «Ми хотіли б, якби цей простір був захищений якнайкраще, щоб бомби і ракети, які падають на Київ, Львів, Івано-Франківськ чи по-старому Станіславів, на Ковель, Рівне, Луцьк, на ці всі міста, щоб вони були захищені. Звідти тікають хвилі біженців до Польщі, і ми боїмося чергової такої хвилі», — заявив Моравецький. Раніше голова правлячої партії «Право та справедливість» Ярослав Качинський заявив, що для безпеки Польщі було б краще, якби Німеччина запропонувала системи протиповітряної оборони Patriot не їй, а Україні.